В Петербурге задержали ОПГ, обманывающих пенсионеров

Они продавали пожилым людям "целебные" фильтры для воды.

В пятницу, 25 октября, стало известно, что в Северной столице задержали членов ОПГ, которые обманывали пенсионеров. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

По данным ведомства, полицейские задержали 8 горожан. Полицейские подозревают, что они продавали пожилым людям "целебные" фильтры для воды. Один такой чудо агрегат стоил пенсионерам 49 тысяч рублей. Таким образом они успели заработать почти 500 тысяч рублей.

Полицейские провели обыcки в квартирах задержанных. Изъята соответствующая документация за два года. Отмечается, что при общении с пенсионерами они представлялись сотрудниками азличных органов государственной власти.

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