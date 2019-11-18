В Петербурге задержали угонщика иномарки. При обыске нашли еще 8 похищенных автомобилей

Задержанный признался, что "задания" забирать машины он получал от знакомого.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, полиция задержала эвакуаторщика, который похитил иномарку недалеко от Парнаса. Еще 1 июля в полицию Выборгского обратился мужчина. Он заявил, что неизвестный угнал его автомобиль "Форд Эксплорер" от д. 21 по улице Федора Абрамова.

Оперативники вышли на след злоумышленника и задержали его. Угонщиком оказался уроженец Твери, ранее судимый. Известно, что официально мужчина нигде не трудоустроен, лишь подрабатывает на эвакуаторе. По словам самого подозреваемого, он занимается перегоном машин на авторазборку в 5-м Верхнем переулке. При обыске был найден не только угнанный "Форд", но несколько других авто, которые были в розыске. Среди них грузовик "DAF", "Лада Калина", "Волга", несколько "ВАЗов": всего 8 машин.

Задержанный признался, что "задания" забирать машины он получал от знакомого, который всегда был с ним во время отгрузок. По предварительной информации, похищенные автомобили после перегона злоумышленники сдавали в металлолом. Подельника также удалось задержать. Им оказался 35-летний петербуржец, ранее неоднократно судимый за кражи. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге поймали мужчину, угнавшего в феврале два грузовика.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.