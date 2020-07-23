"Автоподставщики" обманули 80-летнего петербуржца на 70 тысяч рублей

Некоторое время спустя житель Красносельского района обратился в полицию.

Неизвестные потребовали с пенсионера 70 тыс. рублей за то, что тот якобы повредил зеркало чужой "Ауди". Правоохранители задержали одного из предполагаемых мошенников, сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

80-летний житель Красносельского района обратился в полицию 14 июля. Он рассказал о том, что после того, как он припарковал свой автомобиль у дома, к нему подошли трое незнакомых мужчин. По их словам, в процессе движения пенсионер повредил зеркало их автомобиля и тут же продемонстрировали повреждение. Пожилой мужчина отдал злоумышленникам 70 тыс. рублей. После этого он заподозрил неладное и обратился в полицию. По данному факту возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".

Накануне, 22 июля, сотрудники уголовного розыска Красносельского района задержали одного из подозреваемых. Выяснилось, что "Ауди" они взяли в аренду. Личности других мошенников устанавливаются.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в промзоне Петербурга погрузчик переехал 55-летнюю работницу предприятия.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области