В промзоне Петербурга погрузчик переехал 55-летнюю работницу предприятия

Утром 23 июля в Кировском районе Петербурга произошло ЧП. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
На территории одного из предприятий погрузчик Hyster переехал 55-летнюю работницу. Авария произошла около 11 часов утра на дороге в сторону Турухтанных островов. Транспортное средство было загружено 32 тоннами.
По факту случившегося проводится проверка. Выясняются обстоятельства происшествия.
Ранее мы писали, что в ДТП на трассе в Карелии погибла 9-летняя девочка из Ленобласти.
Фото: Википедия
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