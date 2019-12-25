В промзоне Петербурга погрузчик переехал 55-летнюю работницу предприятия

Транспортное средство было загружено 32 тоннами.

Утром 23 июля в Кировском районе Петербурга произошло ЧП. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

На территории одного из предприятий погрузчик Hyster переехал 55-летнюю работницу. Авария произошла около 11 часов утра на дороге в сторону Турухтанных островов. Транспортное средство было загружено 32 тоннами.

По факту случившегося проводится проверка. Выясняются обстоятельства происшествия.

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