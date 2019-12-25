В ДТП на трассе в Карелии погибла 9-летняя девочка из Ленобласти

Ещё двое детей получили различные травмы.

В Олонецком районе Республики Карелия на Мурманском шоссе произошло серьезное ДТП, в котором погиб ребенок. Об этом сообщил отдел пропаганды ГИБДД по Республике Карелия.

Авария произошла накануне около 14:30 на 293-м километре федеральной трассы "Кола". По предварительной информации, 63-летний водитель автомобиля FAV V5, двигаясь в сторону Петрозаводска, не справился с управлением, легковушка перевернулась.

В ДТП травмы получили 8-летний мальчик, 15-летний подросток, 9-летняя девочка скончалась на месте от полученных травм. Все находившиеся в машине являются жителями Ленобласти.

Автоледи погибла после встречи с деревом в кювете во Всеволожском районе.

Фото: ВК/ Госавтоинспекция Карелии