Автоледи погибла после встречи с деревом в кювете во Всеволожском районе

Двое пассажиров получили травмы различной степени тяжести.

Утром 23 июля во Всеволожском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и ЛО.

Около 05:25 на 5-м километре автодороги "Мяглово-Островки" женщина, управляя Peugeot, не справилась с управлением на левом закруглении дороги и съехала в кювет, где столкнулась с деревом.

В результате ДТП автоледи погибла на месте происшествия. Двое ее пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Так, мужчина 30 лет получил тяжелые травмы, а 24-летняя девушка – средней степени тяжести.

По факту случившегося проводится проверка.

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Фото: pixabay.com