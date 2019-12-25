В Выборге водитель Subaru врезался в дерево

Мужчину и его пассажира увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Рано утром 23 июля в Выборгском районе Ленобласти произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и ЛО.

Около 5 часов утра у дома №2 на Октябрьской улице в Выборге 29-летний мужчина не справился с управлением Subaru, съехал на обочину и врезался в дерево.

В результате ДТП водитель и его 33-летний пассажир получили серьезные травмы и были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы писали, что на Севастопольской произошло ДТП с перевертышем.

Фото: Piter.TV