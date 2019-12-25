В Выборге водитель Subaru врезался в дерево

Рано утром 23 июля в Выборгском районе Ленобласти произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и ЛО.
Около 5 часов утра у дома №2 на Октябрьской улице в Выборге 29-летний мужчина не справился с управлением Subaru, съехал на обочину и врезался в дерево.
В результате ДТП водитель и его 33-летний пассажир получили серьезные травмы и были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. По факту случившегося проводится проверка.
Ранее мы писали, что на Севастопольской произошло ДТП с перевертышем.
Фото: Piter.TV
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