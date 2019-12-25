В Петербурге задержали активиста за растянутый на Невском протестный баннер

Мужчине может грозить до месяца ареста.

В Петербурге задержали активиста Али Хантимирова за участие в акции "Меняй власть, а не Конституцию!" 16 июля. В ходе нее протестующие перекрыли Невский проспект огромным баннером с соответствующей надписью. Об этом рассказал "Росбалт".

Отмечается, что Хантимирову грозит до месяца ареста.

Али Хантимирова оставляют на ночь в 28 ОП. Ему вменяют 20.2 ч.8, по ней ему грозит до 30 суток ареста. Телеграм-канал "Я гражданин"

Ранее за растянутый баннер задержали и отправили под административный арест активистов Марину Кен и Евгения Мусина. Они получили 20 и 15 суток ареста.

Фото: telegram-канал "Объектив Реалий"