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Активистов, растянувших баннер на Невском, арестовали на 15 и 20 суток
Сегодня, 21:06
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smirenny

Активистов, растянувших баннер на Невском, арестовали на 15 и 20 суток

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Длины баннера не хватило, чтобы посчитать акцию разрешенным пикетом.

В понедельник, 20 июля, стало известно, что активистов, которые растянули баннер "Меняй власть, а не Конституцию" и перекрыли Невский проспект, арестовали.

Баннер длиной 12 метров растянули Евгений Мусин и Марина Кен. Разрешенный минимум между двумя пикетчиками 50 метров, а активисты стояли на расстоянии около трех метров, что было недостаточно. К тому же, они не уведомили комитет по законности и правопорядку о проведении акции.

Кен получила 15 суток ареста, а Мусин – 20.  В постановлении указано, что молодые люди препятствовали движению, что создало помехи транспортной инфраструктуре, а также движению транспортных средств.

Ранее мы писали, что число задержанных на пикетах в Петербурге достигло 14 человек.

Фото: telegram-канал "Объектив Реалий"

Теги: акция, арест, арестовали активистов, митинг, одиночный пикет, суд
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Картина дня,

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