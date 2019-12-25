Сообщается, что они отправились в 76-е отделение полиции.

Число задержанных на пикетах в Петербурге достигло 14 человек. Одного человека задержали за одиночный пикет у Гостиного двора против закона от Совета Федерации, расцениваемого активистами как "трансфобного".

Еще двух женщин задержали за одиночные пикеты на Малой Садовой улице. Информацию о задержаниях привели в телеграм-каналах "Задержания в Санкт-Петербурге" и "Avtozak Live".

Ранее мы сообщали, что 18 июля в Петербурге и других городах России на одиночные пикеты вышли активисты, недовольные новым законопроектом Совета Федерации. Споры активистов вызвала инициатива о запрете людям, сменившим пол, вступать в брак и усыновлять детей.

Пикетирующие вышли к Гостиному двору, чтобы выразить свою негативную позицию по данному вопросу. В 28-е и 26-е отделения полиции отправились 11 человек.

Фото: скрин видео Telegram / Avtozak Live