Спорты активистов вызвала инициатива о запрете людям, сменившим пол, вступать в брак и усыновлять детей.

Днем в субботу, 18 июля, в Петербурге и других городах России на одиночные пикеты вышли активисты, недовольные новым законопроектом Совета Федерации. Спорты активистов вызвала инициатива о запрете людям, сменившим пол, вступать в брак и усыновлять детей.

Неравнодушные граждане вышли к Гостиному двору, чтобы выразить свою негативную позицию по данному вопросу. По информации телеграм-канала Автозак LIVE, в 28-е и 26-е отделения полиции отправились 11 человек.

Ранее мы показали, как в Петербурге почтили память правозащитницы Валерии Новодворской.

Фото: скриншот видео Telegram / Автозак LIVE