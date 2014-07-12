В Петербурге почтили память Валерии Новодворской

Мобильный корреспондент Piter.TV поделился кадрами с акции в память Валерии Ильиничны Новодворской, которая прошла 12 июля в 16:00.
У Соловецкого камня собрались активисты и неравнодушные горожане. Некоторые пришли на одиночный пикет. На кадрах видно, как пожилая петербурженка держит плакат с надписью "Россия! Скажи "нет" тирану".
Напомним, что 12 июля 2014 года скончалась советский и российский публицист, политик, диссидент, основательница советской и российской оппозиционной праволиберальной партии "Демократический союз" Новодворская Валерия Ильинична.
Видео: Piter.TV
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