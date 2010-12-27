В Петербурге задержали активиста "Бессрочного протеста"

Позже его отпустили под обязательство о явке.

Днем 28 июля в Петербурге был задержан активист "Бессрочного протеста" Евгений Мусин. Об этом он сообщил в своем Facebook.

Активиста задержали на Университетской набережной со свернутым плакатом и доставили в 30-й отдел полиции. Позже Мусина отпустили под обязательство о явке.

Евгений Мусин планировал провести одиночный пикет, посвященный вчерашним действиям силовиков по разгону несогласованного митинга в Москве.

Ранее Piter.TV сообщал, что в центре Петербурга задержали активистов с плакатом "Путин в стране беда".

Фото:Pixabay