В Петербурге задержали активиста "Бессрочного протеста"

Днем 28 июля в Петербурге был задержан активист "Бессрочного протеста" Евгений Мусин. Об этом он сообщил в своем Facebook.
Активиста задержали на Университетской набережной со свернутым плакатом и доставили в 30-й отдел полиции. Позже Мусина отпустили под обязательство о явке.
Евгений Мусин планировал провести одиночный пикет, посвященный вчерашним действиям силовиков по разгону несогласованного митинга в Москве.
Ранее Piter.TV сообщал, что в центре Петербурга задержали активистов с плакатом "Путин в стране беда".
Фото:Pixabay
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