В полиции подвели итоги задержаний после московской акции протеста 27 июля

В отношении задержанных составлены протоколы.

Московское ГУ МВД закончило разбирательства с задержанными на несогласованной акции 27 июля гражданами. В Полиции сообщили, что в отношении всех задержанных за нарушения составлены необходимые документы.

По данным "ОВД-Инфо", утром участки покинули 678 человек из общего числа. В МВД рассказали о более 600 задержанных, которые не являются жителями Москвы. На акции в центре Москвы собравшиеся требовали допустить на выборы в Мосгордуму снятых ранее кандидатов. В субботу вечером количество задержанных на акции достигло 1373 человек.

Ранее Piter.TV писал, что Евросоюз назвал массовые задержания на митинге в Москве нарушением конституционных прав.

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