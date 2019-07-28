Евросоюз назвал массовые задержания на митинге в Москве нарушением конституционных прав

ЕС призвал правительство РФ уважать международные обязательства.

В ЕС заявили о нарушении прав на свободу выражения мнения во время акции протеста в Москве 27 июля. Пресс-секретарь внешнеполитической службы напомнила о задержании более тысячи участников.

По словам представителя Евросоюза, массовые задержания в Москве - это непропорциональное использование силы. Майя Косьянчич также подчеркнула, что данные права на выражение мнения закреплены в Конституции. Кроме этого в Евросоюзе призвали РФ к уважению международных обязательств при проведении выборов в сентябре.

Напомним, участники акции вышли с требованиями допустить на выборы в Мосгордуму кандидатов, которых обвинили в подделывании подписей. По информации МВД в минувшую субботу задержали 1371 человека, среди которых оказались активисты, журналисты, политики, а также случайные прохожие.

Видео: YouTube/ NE SLOZHA RUKI