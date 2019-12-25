В Петербурге задержали 20-летнего жителя Псковской области с 10 граммами амфетамина

Ему грозит лишение свободы до 20 лет со штрафом в размере до миллиона рублей.

В Петербурге на перегоне между железнодорожными станциями "Волковская" и "Воздухоплавательный парк" по подозрению в сбыте наркотиков задержан 20-летний житель Псковской области. При себе у него нашли пять свертков с порошком. Об этом сообщила пресс-служба транспортной полиции.

Как оказалось, еще 13 таких свертков молодой человек успел разложить в разных местах. Все наркотики были изъяты. Экспертиза показала, что это амфетамин общей массой около 10 граммов. Так как это психотропное вещество, то 10 граммов является крупным размером.

Безработный молодой человек приобретал психостимуляторы через интернет и потом перепродавал. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 228.1 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы до 20 лет со штрафом в размере до миллиона рублей.

Суд рассмотрит дело транспортных полицейских, сбывавших наркотики ради раскрытия преступлений.

Фото: Piter.TV