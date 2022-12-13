В Петербурге задержали 19-летнего поджигателя, который устроил диверсию в Горелово

Подозреваемый оставил после себя много улик.

В Петербурге задержали 19-летнего злоумышленника, который устроил диверсию в Горелово. Молодой человек поджег релейный шкаф около заправки. Об этом сообщили в tg-канале Shot.

Инцидент произошел на железнодорожной станции. Подозреваемый оставил после себя много улик: полную пятилитровую канистру солярки, бутылку бензинового растворителя, банку лака, две банки эмали и два мотка скотча. На предметах были отпечатки, по которым вычислили злоумышленника.

Правоохранители поймали молодого человека в Красносельском районе. Им оказался студент. Молодой человек во всем сознался.

На него завели уголовное дело. Максимальное наказание — пять лет колонии.

Ранее на Piter.tv: правоохранители завели уголовное дело после смерти мальчика на складе с зерном в Ленобласти.

Фото: Pxhere