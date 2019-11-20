На двух петербургских рынках задержали 185 иностранных нелегалов

Помимо миграционных нарушений выявили также незаконный оборот алкоголя и товаров.

Во Фрунзенском районе Петербурга проведен полицейский профилактический рейд, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. С проверкой стражи правопорядка пришли 19 ноября на оптовый рынок на улице Салова и овощебазу на Софийской улице.

В ходе рейда проверили 415 иностранных работников рынков, 185 отправились в отделы полиции за административными делами, поскольку нарушили режим пребывания в стране. Решается вопрос о выдворении из России некоторых правонарушителей.

Кроме того, на обеих точках полицейские зафиксировали незаконную продажу алкоголя и незамерзающей жидкости. Стражи правопорядка составили 11 протоколов по незаконной продаже товаров и осуществлении торговой деятельности без регистрации. Было изъято 200 литров незаконного спиртного и более 6 тонн незамерзайки.

Вдобавок ко всему сотрудники ГИБДД установили три факта нарушения ПДД рыночными работниками. У автовладельцев либо отсутствовала страховка, либо их транспортные средства были неисправны.

Некоторое время назад петербургские полицейские нашли еще 54 мигранта-нелегала в ходе проверочного рейда.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области