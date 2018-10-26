Петербургские полицейские нашли 54 мигранта-нелегала в ходе проверочного рейда

Нарушители не соблюли режим пребывания в стране.

Не так давно петербургские полицейские прошлись с миграционными рейдами по семи районам города и Всеволожскому району Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и области. Объектами проверки стали территории у станций метро и места проживания и работы трудовых мигрантов.

В ходе рейда проверили более 350 иностранцев, в результате чего 54 мигранта привлекли к административной ответственности – приезжие граждане нарушили режим пребывания в стране, а один мигрант провинился в незаконном труде на территории России. Кроме того, нескольких юридических лиц привлекли за незаконное использование иностранцев в качестве работников

Также выявились факты поддельной постановки мигрантов на учет. Ведутся дополнительные проверки для принятия дальнейших решений. В отношении пойманных нелегалов решается вопрос о принудительном отправлении мигрантов на родину.

Ранее в Мурино мигрант изнасиловал 11-летнюю девочку в лифте.

Видео: пресс-служба ГУ МВД