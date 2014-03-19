В Петербурге задержали 10 участников схемы инсценировки ДТП ради страховок

Злоумышленники использовали иномарки и получили от страховых компаний около 1,7 миллиона рублей.

Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность преступной группы, специализировавшейся на мошенничестве в сфере автострахования. Информация об этом поступила из пресс-службы Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Оперативники уголовного розыска при поддержке бойцов Росгвардии задержали десять человек, подозреваемых в организации подставных дорожных аварий. Злоумышленники инсценировали столкновения, чтобы получить выплаты по полисам ОСАГО. В преступных целях использовались автомобили марок Opel, BMW, Chevrolet и Ford.

Установлена причастность задержанных минимум к четырем таким ложным ДТП. Противоправными действиям они нанесли ущерб страховым компаниям на общую сумму около 1,7 миллиона рублей. В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159.5 Уголовного кодекса России. Данная статья квалифицирует деяние как мошенничество в сфере страхования, совершенное организованной группой. В настоящее время все дела соединены в одно производство.

В ходе обысков по местам проживания подозреваемых полицейские изъяли 24 мобильных телефона, банковские карты, два автомобиля, а также комплекты государственных регистрационных знаков.

Фото: Piter.TV