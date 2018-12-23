В Петербурге в автоцентрах задержали 10 фур с автозапчастями

Полицейские приехали с проверкой в автоцентры на Турухтанных островах и на Индустриальном проспекте.

Петербургские правоохранители провели проверку промышленных площадок, где происходила продажа автозапчастей в Кировском, Красногвардейском и Выборгском районах города. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Полицейские приехали с проверкой в автоцентры на Турухтанных островах и на Индустриальном проспекте. Там изъяли четыре фуры с автозапчастями, так как владельцы не смогли предоставить документы, подтверждающие законность покупки деталей.

Также был проверен частный автоцентр в Парголово. Оттуда на трех "КАМАЗах" и трех фургонах вывезли 300 двигателей. Все запчасти проверят эксперты на причастность к похищенным автомобилям.

Ранее петербургские полицейские нашли площадку для продажи запчастей угнанных авто.

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