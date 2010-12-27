На днях полицейские задержали банду автоугонщиков.

В среду, 20 ноября, стало известно о том, что петербургские полицейские нашли площадку для продажи запчастей угнанных авто. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Как оказfлось, запчасти от машин злоумышленники продавали с рук и через Интернет. Площадка автоугонщиков находилась в посёлке Пудость в Гатчинском районе Ленобласти. Кроме того, часть запчастей отправляли в промзону на улице Степана Разина в Петербурге.

Мужчины похищали машины в разных районах Северной столицы.

Ранее мы сообщали о том, что в Ленобласти полицейские раскрыли серию квартирных краж.

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