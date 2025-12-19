Аварии с фурами парализовали движение на КАД в Петербурге днем

Многокилометровый затор растянулся от Таллиннского шоссе до Дачного.

Днем в пятницу, 6 февраля, на Кольцевой автодороге в Петербурге возникла протяженная пробка. По данным источника, затор сформировался на внешнем кольце и растянулся от развязки с Таллиннским шоссе практически до Дачного проспекта.

Сообщается, что причиной осложнения дорожной обстановки стали дорожно-транспортные происшествия с участием грузового транспорта. На 74 километре внешней стороны КАД произошло столкновение большегруза и легкового автомобиля.

В результате аварии оказались перекрыты первая и вторая полосы движения, что привело к резкому снижению пропускной способности участка. На месте работают службы и специализированная техника.

По предварительной информации, пострадавших в ДТП нет.

Фото: Piter.TV