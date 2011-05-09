Водитель Sitrak сбил сотрудника Ространснадзора в Сестрорецке

В отношении владельца транспортного средства возбудили дело об административном правонарушении: его оштрафовали на 600 тыс. рублей.

Для того, чтобы покрытия улиц не страдали от слишком тяжелых фур и самосвалов, в Петербурге проводятся мероприятия по весогабаритному контролю. Законопослушными оказываются не все водители, сообщили в городском комитете по благоустройству 19 февраля.

К примеру, в начале месяца Центр комплексного благоустройства и территориальное управление Ространснадзора проводили совместную проверку на передвижном пункте в Сестрорецке. Один из водителей отказался от требования направить свой Sitrak на весы и попытался скрыться, двигаясь задним ходом. Таким образом он сбил специалиста МТУ Ространснадзора и задел служебный автомобиль. В отношении владельца транспортного средства возбудили дело об административном правонарушении: его оштрафовали на 600 тыс. рублей. Кроме того, придется возместить ущерб.

А на передвижном пункте на Зеленогорском шоссе провели шесть взвешиваний. В результате выявлено три случая нарушения норм по весу и размерам, общая сумма штрафов – 1,8 млн рублей.

В январе состоялось 18 рейдов, всего проверили свыше 500 большегрузов. Было составлено 13 актов, размер штрафов может составить 7,8 млн рублей.

Фото: пресс-служба комблага Петербурга