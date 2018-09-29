Запахло весной: в Парке 300-летия Петербурга распустилась верба

Считается, что если верба начала цвести в конце марта-начале апреля, то скоро наступит теплая весна.

В Петербурге на выходных начала распускаться верба. Один из снимков уже появился в Instagram петербуржца Александра.

Он запечатлел распускающуюся вербу в Парке 300-летия Петербурга.

Весна все ближе, вот и верба распускается. Александр

Петербуржцы увидели вербу и в других районах: Пушкинском, Петроградском, Василеостровском, Красносельском. Считается, что если верба начала цвести в конце марта-начале апреля, то скоро наступит теплая весна.

Ранее на Piter.TV: Весна неуверенно вступает в свои права: до конца марта в Петербурге будет +3 градуса.

Фото: tooluxel/ Instagram