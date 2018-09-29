Запахло весной: в Парке 300-летия Петербурга распустилась верба

В Петербурге на выходных начала распускаться верба. Один из снимков уже появился в Instagram петербуржца Александра.
Он запечатлел распускающуюся вербу в Парке 300-летия Петербурга.
Весна все ближе, вот и верба распускается.
Александр
Петербуржцы увидели вербу и в других районах: Пушкинском, Петроградском, Василеостровском, Красносельском. Считается, что если верба начала цвести в конце марта-начале апреля, то скоро наступит теплая весна.
Ранее на Piter.TV: Весна неуверенно вступает в свои права: до конца марта в Петербурге будет +3 градуса.
Фото: tooluxel/ Instagram
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