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Запахло весной: в Парке 300-летия Петербурга распустилась верба
Сегодня, 9:36
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nastya960

Запахло весной: в Парке 300-летия Петербурга распустилась верба

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Считается, что если верба начала цвести в конце марта-начале апреля, то скоро наступит теплая весна.

В Петербурге на выходных начала распускаться верба. Один из снимков уже появился в Instagram петербуржца Александра.

Он запечатлел распускающуюся вербу в Парке 300-летия Петербурга.

Весна все ближе, вот и верба распускается.

Александр

Петербуржцы увидели вербу и в других районах: Пушкинском, Петроградском, Василеостровском, Красносельском. Считается, что если верба начала цвести в конце марта-начале апреля, то скоро наступит теплая весна.

Ранее на Piter.TV: Весна неуверенно вступает в свои права: до конца марта в Петербурге будет +3 градуса.
Фото: tooluxel/ Instagram

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Теги: верба, весна, парк 300-летия петербурга
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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