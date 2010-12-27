Весна неуверенно вступает в свои права: до конца марта в Петербурге будет +3 градуса

18 марта в городе на Неве дождь и +3 градуса.

Новая рабочая неделя в Петербурге начинается с пасмурной погоды, без мороза, но и без серьезного потепления. Такая погода продержится до конца недели. Об этом сообщает городской Гидрометцентр.

Весна совсем неуверенно вступает в свои права. В понедельник, 18 марта, в городе будет лишь +3 градуса, с утра сильный южный ветер и небольшой дождь. Ночью в Петербурге было 0 градусов.

Такая же погода будет в городе на Неве и в ближайшие 10 дней. Морозов днем уже не будет, но ночные заморозки не исключены. Больших осадков также пока что не предвидится.

Самая низкая температура в Петербурге 15 марта была зафиксирована в 1942 году, тогда столбик термометра опустился до минус 29 градусов, самым теплым этот день был в 1990 году – плюс 10 градусов.

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