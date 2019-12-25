В Петербурге заболеваемость гриппом и ОРВИ приблизилась к эпидпорогу

В среду, 12 февраля, стало известно о том, что в Петербурге заболеваемость гриппом и ОРВИ приблизилась к эпидемиологическому порогу. Об этом сообщила глава управления Роспотребнадзора по городу Наталия Башкетова.
В настоящее время эпидемиологическая ситуация ничем не отличается от предыдущих периодов заболеваемости. Например, заболеваемость пневмонией наблюдается на уровне прошлого года. Однако количество заболевших ОРВИ выросла на 20%. Известно, что в некоторых петербургских школах обучение прервали из-за карантина.
Отмечается, что в больницах Петербурга готовят дополнительные койки для заболевших.
Ранее мы сообщали о том, что из-за коронавируса 1500 петербуржцев находятся под наблюдением медиков.
Фото:pixabay
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