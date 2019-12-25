Из-за коронавируса 1500 петербуржцев находятся под наблюдением медиков

Сейчас около 100 человек находятся в инфекционной больнице из-за недомогания.

В Петербурге на сегодняшний день 1500 горожан, вернувшихся из Китая, остаются под присмотром врачей в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщила "Фонтанка" со ссылкой на управление Роспотребнадзора по городу.

Сейчас около 100 человек находятся в инфекционной больнице из-за недомогания. Все они приехали недавно из Китая и имеют признаки ОРВИ.

При этом в городе пока что нет отдельного санатория для граждан Китая, поэтому китайские студенты и граждане находятся под присмотром врачей в общежитиях и дома.

Накануне петербурженка с "коронавирусом" сбежала из изобокса инфекционной больницы.

Фото:Piter.TV