В Петербурге заблокировали сайт по продаже свидетельств о заключении брака

Выдавать подобные документы могут исключительно в ЗАГСах.

Пушкинский районный суд Петербурга признал незаконным сайт, на котором продавались свидетельства о заключении брака. Как рассказали в объединенной пресс-службе городских судов, соответствующий иск о признании информации на сайте запрещенной к распространению подала прокуратура.

Проверка выявила, что на сайте с адресом diplomik-spb.com, доступ к которому был свободным, продавались упомянутые свидетельства. Закон, однако, признает лишь те свидетельства и прочие документы о гражданском состоянии, которые были выданы исключительно в ЗАГСах. Иные свидетельства о рождении, смерти, браке или его расторжении, а также перемене имени и усыновлении считаются поддельными. На сайте изготовление таких документов осуществляли неполномочные лица.

Суд удовлетворил иск, сайт заблокировали.

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