Петербуржцы в сентябре поставили рекорд по разводам

Рекорд поставлен по данным за текущий год.

Стало известно, что за сентябрь 2020 года петербуржцы совершили 2479 разводов – это рекордный результат бракоразводных процессов в текущем году. Об этом 5 октября сообщил портал 78.ru со ссылкой на данные комитета по делам записи актов гражданского состояния.

Отмечается, что данный показатель выше 2019 года, когда было насчитано 2008 разводов.

В августе 2020 года на развод в Петербурге подали 2366 семей, в июле — 2043 раза. Меньше всего разводов (238) пришлось на май месяц – в это время большинство ЗАГСов были закрыты из-за карантина по коронавирусу.

Ранее мы сообщали о том, что по итогам июня 2020 года Красносельский район занял второе место в городском рейтинге по сдаче жилья.

Фото (архив): Piter.tv