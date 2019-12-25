10 новых объектов социальной инфраструктуры возводят в Красносельском районе

В пресс-службе Смольного рассказали о ходе строительства объектов в районе.

Стало известно, что по итогам июня 2020 года Красносельский район занял второе место в городском рейтинге по сдаче жилья.

Как рассказали в пресс-службе Смольного 19 сентября, к этому сроку в Красносельском районе сдали более 57 тысяч квадратных метров жилья и введено в эксплуатацию девять объектов общегражданского назначения, в том числе очистные сооружения.

Близится к завершению капремонт второго здания школы № 247 на проспекте Маршала Жукова, возводится второе здание школы № 382 в Красном Селе. Капитальный ремонт школы № 203 на территории бывшего совхоза "Предпортовый" планируется завершить к октябрю 2020 года.

За октябрь планируется сдать второе здание детсада №94 на 220 мест. Он будет расположен в ЖК "Солнечный город". Завершается строительство детсада на Петергофском шоссе, передача заказчику ожидается в последнем квартале этого года, уточнили в Смольном. Ведется строительство детского сада в ЖК "Балтийская жемчужина", стартовали работы по возведению дошкольного учреждения на улице Добровольцев, 18.

Кроме того, к концу 2020 года строители намерены сдать в ЖК "Балтийская жемчужина" поликлинику для взрослых и детей на 420 посещений в смену. В 2021 году примут пациентов взрослая поликлиника в переулке Щупа Красного Села и детская поликлиника на улице Восстановления. Готовится к появлению на Кингисеппском шоссе Дом культуры.

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Фото: Piter.tv