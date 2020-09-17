Госстройнадзор проверил новый ЗАГС в Красносельском районе

На улице Доблести появится новый ЗАГС площадью более 2600 квадратных метров.

В Красносельском районе продолжается строительство нового ЗАГСа площадью более 2600 квадратных метров. ЗАГС расположится на улице Доблести, 36. На стройплощадке прошло рабочее совещание под руководством начальника Госстройнадзора.

Степень готовности очень высокая, на сегодняшний день ведутся отделочные работы. На объекте работают более 50 человек. На мой взгляд, это количество нужно увеличивать, чтобы к итоговой проверке Госстройнадзора была готова уже отделка. Без этого, как вы понимаете, разрешение на ввод в эксплуатацию мы не выдадим. Владимир Болдырев, начальник Госстройнадзора Санкт-Петербурга

На территории также проводят работы по благоустройству и устанавливают осветительные приборы. По словам главы Госстройнадзора, итоговая проверка строительства пройдет не позднее 2 ноября. Строительство ЗАГСа планируют полностью завершить в декабре 2020 года.

Фото и видео: Piter.TV