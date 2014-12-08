В Петербурге заблокировали 30 сайтов с "достижениями" зацеперов

Суд Фрунзенского района принял решение заблокировать сайты с видео и фото действий зацеперов. Данную информацию запрещено распространять на территории нашей страны. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Северной столицы.
Всего было заблокировано 30 сайтов, на которых опубликованы ролики с зацеперами. Добавим, что экстремальные поступки совершают на кадрах не только взрослые, но и дети. Они катаются на крышах электричек и поездов.
Распространяемая на сайтах информация может оказать негативное влияние на нравственное, духовное, психическое и физическое развитие, здоровье, жизнь несовершеннолетних. С
Пресс-служба прокуратуры Петербурга
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Фото: Piter.tv
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