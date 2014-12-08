В Петербурге заблокировали 30 сайтов с "достижениями" зацеперов

Бездумные и опасные действия в роликах совершали не только взрослые, но и дети.

Суд Фрунзенского района принял решение заблокировать сайты с видео и фото действий зацеперов. Данную информацию запрещено распространять на территории нашей страны. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Северной столицы.

Всего было заблокировано 30 сайтов, на которых опубликованы ролики с зацеперами. Добавим, что экстремальные поступки совершают на кадрах не только взрослые, но и дети. Они катаются на крышах электричек и поездов.

Распространяемая на сайтах информация может оказать негативное влияние на нравственное, духовное, психическое и физическое развитие, здоровье, жизнь несовершеннолетних. С Пресс-служба прокуратуры Петербурга

Ранее на Piter.tv: петербуржец рисовал свастику на памятниках "Музейно-мемориального комплекса "Дорога жизни".

Фото: Piter.tv