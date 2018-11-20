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В Петербурге за взятку задержали работника Российского речного регистра
Сегодня, 20:53
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Rybka123

В Петербурге за взятку задержали работника Российского речного регистра

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Эксперт должен был обеспечить беспрепятственное прохождения судна.

В Санкт-Петербурге сотрудниками правоохранительных органов был задержан работник Российского речного регистра. Мужчине инкриминируют получение крупной взятки. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК.

По данным следствия, 5 февраля задержанный получил владельца самоходного плавучего крана взятку в размере трех тысяч долларов США. В обмен на это эксперт речного регистра должен был обеспечить беспрепятственное прохождения внеочередного и докового освидетельствований судна.

Сразу же после получений денег мужчина был задержан. Против него возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки в крупном размере".

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Фото: СК РФ 

Теги: взятка, ск рф
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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