В Кировском районе под домашний арест отправлен сотрудник ФСБ, связанный со взяткой в 10 млн рублей

Петербуржца подозревают в посредничестве во взятке.

В Кировском районе Петербурга правоохранительные органы отправили сотрудника ФСБ под домашний арест, которого подозревают во взяточничестве. Если вину оперативника докажут, он может оказаться в колонии на 12 лет. На данный момент следствие считает, что должностное лицо причастен к передаче десяти миллионов рублей.

Данная сумма предназначалась для налаживания отношений с представителями экономической полиции города. Изначально размер "оплаты" составлял 20 миллионов рублей. Столько петербуржцам передал бизнесмен из столицы. На данный момент официального подтверждения информации от надзорных ведомств нет.

Отметим, что за посредничество взятке в России согласно законодательству можно получить тюремный срок от 7 до 12 лет или штраф от полутора до трех миллионов рублей или до 60 раз больше, чем сумма взятки.

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Фото: Piter.tv