В Петербурге жертвами коронавируса стали еще 26 человек

В Москве за указанный период времени болезнь унесла жизни 27 человек.

В Петербурге за прошедшие 24 часа было зафиксировано еще 26 летальных случаев от новой коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

В целом в России за указанный период болезнь унесла жизни 177 человек. Больше всего смертей зафиксировано в Москве (27). После двух столиц по числу летальных случаев следуют Ростовская область и Республика Дагестан (по 9), Кемеровская область (8) и другие регионы России.

С начала пандемии жертвами коронавируса в стране стали 20 722 человек. За это же время из больниц по выздоровлению выписали 958 257 пациентов.

Ранее мы писали, что третью российскую вакцину от коронавируса испытают в Петербурге.

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