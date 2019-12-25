Петербург вновь стал первым по суточной заболеваемости COVID-19

В Петербурге 19 стационаров принимают пациентов с коронавирусом.

За прошедшие сутки в Петербурге выявили 6442 случая заражения коронаиврусом. При этом выздоровели 7344 пациента. Для сравнения, в Москве за последние 24 часа выявили 3050 новых случаев инфицирования. Об этом сообщаетоперштаб.

Как говорится в эпидемиологической справке, всего в Петербурге развернуто для пациентов с коронавирусом 9407 койко-мест. На лечении в стационарах с коронавирусом и пневмониями находятся 6443 пациента, в реанимации содержатся 553 человека, на ИВЛ – 276.

Отмечается, что свободный коечный фонд в городе составляет 63,51%. Всего в Петербурге полный цикл вакцинации завершили более 2,9 млн человек.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге более 3 тыс. детей привились от COVID-19.

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