В Петербурге более 3 тыс. детей привились от COVID-19

Свободный коечный фонд составляет 53,7%.

В Петербурге запас вакцины сейчас составляет 633 тыс. 601 доза. Открыто 190 пунктов вакцинации для взрослых и 92 – для детей. При этом привился в городе 3071 несовершеннолетний, а полный цикл вакцинации завершили 902 подростка. Информация об этом появилась на сайте Смольного.

Стало известно, что в стационарах находятся 6594 пациента с коронавирусом, в реанимации – 545 человек, а на ИВЛ – 260. При этом в Петербурге свободный коечный фонд составляет 53,7%.

Всего в городе развернуто 9407 койко-мест для пациентов с коронавирусом.

Ранее Piter.TV сообщал, что в воскресенье, 27 февраля, в Петербурге власть над погодой сохранит антициклон.

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