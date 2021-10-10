В воскресенье в Петербурге власть над погодой сохранит антициклон

Температура воздуха составит около нуля градусов.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил в телеграм-канале "Погода от шефа", что в воскресенье, 27 февраля, в Петербурге ожидается переменная облачность и без осадков.

Так, в Петербурге антициклон сохранит свою власть нал погодой. Температура воздуха составит около нуля градусов, а скорость ветра – 3-8 метров в секунду

В течение дня атмосферное давление мало измениться, но будет выше нормы.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге участники антивоенного митинга получили штрафы и аресты.

Фото: Piter.TV