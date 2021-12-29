Петербург вновь стал лидером по числу новых случаев коронавируса за сутки

Госпитализировано было 547 пациентов.

В Петербурге за прошедшие сутки было выявлено 18 042 случая заражения коронавирусом. В Москве этот показатель ниже более чем в два раза. В столице за последние 24 часа COVID-19 заразились 6874 человека. Об этом сообщает опершатб по борьбе с инфекцией.

В целом по России за сутки было выявлено 179 тыс. 147 случаев инфицирования. Госпитализировали при этом более 15 тыс. пациентов, а выздоровели – более 191 тыс. человек.

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