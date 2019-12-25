За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 86 человек.

В воскресенье, 2 августа, стало известно о том, что в Петербурге за сутки выявили 163 новых случаев коронавируса. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

Согласно последним данным, за прошедшие сутки выписано по выздоровлению 86 человек.

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции – 5427 в 85 регионах. Кроме того, в регионах РФ выявили 1565 больных без клинических проявлений.

Ранее мы сообщали о том, что в НИИ гриппа на добровольцах испытают три вакцины от коронавируса.

Фото: Piter.TV