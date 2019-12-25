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В Петербурге за сутки выявили 160 новых случаев коронавируса
Сегодня, 10:21
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге за сутки выявили 160 новых случаев коронавируса

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За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 5 189 в 84 регионах.

В воскресенье, 9 августа, стало известно о том, что в Петербурге за сутки выявили 160 новых случаев коронавируса. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

По данным специалистов, по России же зафиксировано 5 189 заражения коронавирусом в 84 регионах. При этом за весь период пандемии в стране умерло 14 931 человека, а  выписаны по выздоровлению 3 215 человек.

В Северной столице под медицинским наблюдением находится около 889 человек. 

Ранее мы сообщали о том, что Смольный приготовился ко второй волне коронавируса.

Фото:Piter.TV

Теги: коронавирус, статистика коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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