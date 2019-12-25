В воскресенье, 9 августа, стало известно о том, что в Петербурге за сутки выявили 160 новых случаев коронавируса. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).
По данным специалистов, по России же зафиксировано 5 189 заражения коронавирусом в 84 регионах. При этом за весь период пандемии в стране умерло 14 931 человека, а выписаны по выздоровлению 3 215 человек.
В Северной столице под медицинским наблюдением находится около 889 человек.
Ранее мы сообщали о том, что Смольный приготовился ко второй волне коронавируса.
Фото:Piter.TV
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