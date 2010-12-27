Смольный воюет с незаконными елочными базарами. За два дня в городе снесли 12 точек

Поиском недобросовестных продавцов новогодних деревьев занялся ККИ.

Петербургский комитет по контролю за имуществом на волне предновогодних хлопот озаботился поиском незаконных елочных базаров, сообщили в пресс-службе ККИ.

С 20 по 31 декабря в городе работают точки по продаже главных новогодних деревьев и еловых веток, но многие продавцы, желающие ухватить выгоду от короткого сезона продаж, самовольно занимают земельные участки без предоставления документации в комитет. Не исключено, что в несогласованных торговых точках продают вырубленные не в питомниках деревья, что вредит экологии. Поэтому сотрудники ККИ ежедневно патрулируют город в поиске нелегальных продавцов елей.

В минувший понедельник, 23 декабря, ККИ обнаружили и принудительно демонтировали по одному елочному базару на улицах Мебельной, Оптиков и Богатырском проспекте и две точки на улице Туристской. 24 декабря работа продолжилась, в городе исчезли елочные точки на Гражданском проспекте, проспектах Испытателей, Королева, Науки и Авиаконструкторов, а также на Серебристом Бульваре. Всего ККИ избавили Петербург от 12 незаконных базаров. Недобросовестные торговцы попали под административные дела.

Днем раньше ККИ избавился от четырех незаконных павильонов и точек общепита.

Фото: пресс-служба ККИ