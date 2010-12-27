ККИ избавился от четырех незаконных павильонов и точек общепита

Каждый объект нелегально занимал участки земли в течение долгого времени.

Петербургский комитет по контролю за имуществом продолжает работы по освобождению незаконно занятых земельных участков. Очередных "зайцев" сотрудники ККИ обнаружили на четырех улицах в разных районах города, сообщила пресс-служба комитета.

На Планерной улице у дома №73 был найден торговый павильон площадью более 75 квадратных метров, в котором продавали продукты и напитки. Арендный договор хозяина точки с юридическим лицом был расторгнутом после ликвидации юрлица, а на объекте остались хозяйствовать неизвестные лица. В срок пользователь павильона не захотел освобождать и демонтировать павильон. Вторых незаконных пользователей обнаружили на улице Черкасова у дома №6. Там также разместился павильон площадью 150 квадратных метров с несколькими продуктовыми секциями. Договор аренды у данного пользователя истек в ноябре, в срок помещение хозяин также не освободил.

Еще двух нелегальных пользователей нашли на Звездной улице и на Выборгском шоссе, оба участка были отданы под точки общепита. Их договоры перестали действовать еще в январе и июле нынешнего года, но точки продолжали работать.

На пользователей заведены административных дела, сотрудники ККИ приступили к сносу павильонов.

Тем временем, в Башкирии покупатели ТЦ устроили потасовку из-за телевизоров.

Фото: пресс-служба ККИ