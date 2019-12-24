Видео: В Башкирии покупатели ТЦ устроили потасовку из-за телевизоров

Телевизоры продавались по "шок цене" за 3999 рублей.

В одном из ТЦ Башкирии покупатели устроили давку из-за дешевых телевизоров.

Магазин объявил на модель телевизора стоимостью около 7 тысяч рублей акцию по "шок цене". Объявленная стоимость видеотехники была снижена до 3999 рублей. Покупатели, испугавшись, что им не достанется дешевый телевизор, устроили давку с потасовкой.

Момент борьбы за дешевый телевизор запечатлела камера видеонаблюдения в магазине. Этот короткий ролик разлетелся моментально по соцсетям и СМИ.

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