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Видео: В Башкирии покупатели ТЦ устроили потасовку из-за телевизоров

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Телевизоры продавались по "шок цене" за 3999 рублей.

В одном из ТЦ Башкирии покупатели устроили давку из-за дешевых телевизоров.

Магазин объявил на модель телевизора стоимостью около 7 тысяч рублей акцию по "шок цене". Объявленная стоимость видеотехники была снижена до 3999 рублей. Покупатели, испугавшись, что им не достанется дешевый телевизор, устроили давку с потасовкой.

Момент борьбы за дешевый телевизор запечатлела камера видеонаблюдения в магазине. Этот короткий ролик разлетелся моментально по соцсетям и СМИ.

Видео: ВК, НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ

Теги: давка, драка в магазине, новости башкирии, новости россии, нравы, общество
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Общество,

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