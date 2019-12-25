В Петербурге еще 27 человек стали жертвами коронавируса

В Ленобласти зафиксировано два летальных случая.

В Петербурге за сутки скончались еще 27 человек от коронавируса. В Ленобласти зафиксировано два летальных случая. Об этом свидетельствуют данные на сайте стопкоронавирус.рф.

В целом по России за указанный период времени зафиксировано 144 летальных случаев. Больше всего людей умерло в Москве - 57 человек. С начала пандемии количество жертв болезни достигло 5528 человек.

За все это время в Петербурге коронавирусом заболели 17 822 человек, из них 7 076 выздоровело и 291 сконачались.

Ранее Смольный заявил о выходе Петербурга на плато по коронавирусу.

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