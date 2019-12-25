  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге еще 27 человек стали жертвами коронавируса
Сегодня, 11:13
61
Alena_Zinovieva

В Петербурге еще 27 человек стали жертвами коронавируса

0 0

В Ленобласти зафиксировано два летальных случая.

В Петербурге за сутки скончались еще 27 человек от коронавируса. В Ленобласти зафиксировано два летальных случая. Об этом свидетельствуют данные на сайте стопкоронавирус.рф.

В целом по России за указанный период времени зафиксировано 144 летальных случаев. Больше всего людей умерло в Москве - 57 человек. С начала пандемии количество жертв болезни достигло 5528 человек.

За все это время в Петербурге коронавирусом заболели 17 822 человек, из них 7 076 выздоровело и 291 сконачались.

Ранее Смольный заявил о выходе Петербурга на плато по коронавирусу.

Фото: pixabay.com

Теги: коронавирус, смерти, статистика
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии