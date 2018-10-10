В Петербурге за сутки с COVID-19 госпитализировали более 400 человек

В настоящее время в больницах находятся 5 876 человек.

Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 3 декабря. Согласно документу, за сутки с коронавирусом госпитализировали 417 петербуржцев, а выписали 410 человек.

В настоящее время в больницах находятся 5 876 человек (свободно 43% инфекционных коек): 566 человек – в реанимации, к ИВЛ подключены 291 человек. Во временном госпитале "Ленэкспо" лежат 117 человек, в "Заре" – 354 пациента, в обсервации при пансионате "Балтиец" – 49 человек. На амбулаторном лечении с ковидом и пневмониями сейчас находятся 28 631 человек.

По словам председателя комитета по здравоохранению города Дмитрия Лисовца, Петербург вышел на плато по росту заболеваемости COVID-19. Не исключено, что такой уровень сохранится на весь осенне-зимний сезон.

Фото: Piter.TV