  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге за сутки проверили на COVID-19 почти 22 тысячи человек
Сегодня, 11:51
56
himif

В Петербурге за сутки проверили на COVID-19 почти 22 тысячи человек

0 0

По медицинским наблюдением остаются 403 человека.

За прошедшие сутки, 28 августа, в Петербурге протестировали на наличие коронавирусной инфекции 21 837 человек. Об этом сообщили в городском штабе "Петербург против коронавируса".

Под медицинским наблюдением остаются чуть больше 400 пациента, два из них находятся в обсерваторе. 401 человек – контактный. В информационной службе по вопросам коронавируса продолжают принимать вопросы: за последний день в ней обработали 180 вызовов.

Ранее мы рассказывали, что в Выборгском районе начинают работу передвижные прививочные пункты.

Фото: pixabay

Теги: тестирование
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии