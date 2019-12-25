В Петербурге за сутки проверили на COVID-19 почти 22 тысячи человек

По медицинским наблюдением остаются 403 человека.

За прошедшие сутки, 28 августа, в Петербурге протестировали на наличие коронавирусной инфекции 21 837 человек. Об этом сообщили в городском штабе "Петербург против коронавируса".

Под медицинским наблюдением остаются чуть больше 400 пациента, два из них находятся в обсерваторе. 401 человек – контактный. В информационной службе по вопросам коронавируса продолжают принимать вопросы: за последний день в ней обработали 180 вызовов.

Ранее мы рассказывали, что в Выборгском районе начинают работу передвижные прививочные пункты.

Фото: pixabay