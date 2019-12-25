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В Выборгском районе начинают работу передвижные прививочные пункты
Сегодня, 11:15
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В Выборгском районе начинают работу передвижные прививочные пункты

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Пункты можно найти у трех станций метро по рабочим дням.

В Выборгском районе Петербурга 28 августа начали работу передвижные прививочные пункты. Об этом сообщили в городском комздраве.

Отмечается, что пункты будут работать у самых оживленных станций метро по особому графику: у "Проспекта Просвещения", "Парнаса" и "Озерков" бесплатно привиться можно по рабочим дням с 8.00 до 20.00. При себе необходимо иметь паспорт и медицинский полис, прикрепление к конкретному медучреждению не будет иметь значение.

Проект работает уже четвертый год подряд, поскольку находит большой отклик среди жителей: в прошлом году привиться решили 40 тысяч человек.

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Фото: pixabay

Теги: медицина, прививочный пункт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество, Здоровье,

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