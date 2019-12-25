В Петербурге подтвердили еще 71 смерть от коронавируса

Северная столица по-прежнему в тройке лидеров по смертности среди регионов России.

В Петербурге за минувшие 24 часа подтвердили смерть еще 71 человека от коронавируса. Таким образом, Северная столица продолжает оставаться в тройке лидеров по количеству летальных исходов от КОВИД. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

В целом по России зафиксировали 456 новых смертей от коронавирусной инфекции за сутки. Больше всего умерших в Москве – 76 человек.

После двух столиц следуют Ростовская область (19), Красноярский край и Иркутская область (по 18), Нижегородская область (13) и другие регионы страны.

С начала пандемии в РФ зарегистрировали 34 387 летальных исходов от КОВИД. Выздоровели 1 501 083 человек.

Ранее мы писали, что в Петербурге за сутки коронавирусом заболели 2215 человек.

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